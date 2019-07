Firme M5s, 3 a giudizio e una condanna

Tre rinvii a giudizio e una condanna a sei mesi (con pena sospesa) in abbreviato. E' l'esito dell'udienza, davanti al gup del Tribunale di Bologna, Franco Raffa, per i quattro coinvolti nell'inchiesta sulla raccolta firme a sostegno della lista del Movimento 5 Stelle per le regionali del 2014. A processo andranno il vicepresidente del consiglio comunale, Marco Piazza, autosospesosi dal Movimento, il dipendente comunale Stefano Negroni (suo collaboratore e braccio destro) e l'ex attivista pentastellata Giuseppina Maracino. Un'altra ex attivista, Tania Fiorini, che aveva optato per il rito abbreviato è stata condannata invece a sei mesi. Tutti e quattro sono accusati di violazione della legge elettorale. Il processo comincerà il 17 febbraio del 2020. Del caso si occupa il pm MIchela Guidi.



Data ultima modifica 19 luglio 2019 ore 14:23