Musica: Enrico Rava al Lyrico Festival

Il trombettista jazz Enrico Rava è protagonista, con il suo New Quartet, del concerto in piazza Verdi in programma venerdì 19 luglio alle 21.30 per il Lyrico Festival, rassegna del Teatro Comunale dedicata alle diverse forme dei linguaggi dell'arte nell'ambito di Bologna Estate 2019, il cartellone estivo promosso e coordinato dal Comune.

Il musicista, che il 20 agosto compirà 80 anni e che è stato recentemente insignito dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, si presenta con il quartetto da lui fondato nel 2014 grazie al fortunato incontro con giovani talenti e con personalità eterogenee come il contrabbassista Gabriele Evangelista, con cui collabora dal 2010 nel quintetto 'Tribe', il chitarrista Francesco Diodati e il batterista Enrico Morello, conosciuti e apprezzati ai seminari di Siena Jazz. Con questa formazione Rava ha pubblicato nel 2015 l'album 'Wild Dance' per l'etichetta ECM.

Il concerto, a ingresso libero, fa parte del ciclo 'Le star del jazz'.