Live 'emissioni zero' per Marco Mengoni

(ANSA) - PARMA, 15 LUG - Il 'Fuori Atlantico Tour', cinque speciali live 'a emissioni zero', di Marco Mengoni ha debuttato ieri dal Labirinto della Masone, il parco culturale di oltre sette ettari voluto e realizzato dall'editore d'arte Franco Maria Ricci a Fontanellato (Parma). Sono speciali appuntamenti live, alla scoperta della natura e delle bellezze italiane, in collaborazione con Green Nation e AzzeroCO2 per il calcolo e la compensazione delle emissioni associate al tour. Un'esperienza immersiva per il pubblico nel pieno rispetto dell'ambiente, tema che sta da sempre a cuore all'artista, già ambasciatore italiano della campagna di sensibilizzazione di National Geographic 'Planet or Plastic?'.

Scenografia essenziale per permettere al pubblico di immergersi nel paesaggio circostante, Mengoni ha ripercorso in 24 brani, riarrangiati per l'occasione, la sua carriera da 'L'essenziale' a 'Mohammed Alì'.