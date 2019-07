'World Press Photo 2019' tocca Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 13 LUG - 'Sotto le stelle del cinema' in piazza Maggiore a Bologna con i vincitori di 'World Press Photo 2019', autori delle migliori foto del mondo. La serata, lunedì alle 21.45, sarà presentata da Lars Boering, presidente di World Press Photo Foundation, e ospiterà due dei fotografi vincitori, entrambi dell'agenzia Contrasto: Lorenzo Tugnoli, vincitore nella categoria General News con un lavoro sulla tragedia umanitaria in Yemen e vincitore, sempre nel 2019, anche del Premio Pulitzer per la fotografia; Marco Gualazzini, che ha vinto nella categoria Ambiente con un lavoro sulla crisi umanitaria nel Ciad.

I due premi principali, il World Press Photo of the Year e il World Press Photo Story of the Year (novità di quest'anno), sono andati a John Moore e Pieter Ten Hoopen, che si sono occupati del problema delle migrazioni negli Stati Uniti. Il concorso, organizzato dalla Fondazione nata nel '55 ad Amsterdam, premia i migliori scatti dell'ultimo anno, valutando sia la storia raccontata, sia la loro forza visiva.