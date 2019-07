A Milano Marittima si torna a normalità

"Strade riaperte e pulite, stabilimenti balneari in piena funzione, attività economiche e strutture ricettive pronte a continuare regolarmente la propria attività. A chi accenna a disdette per alberghi e vacanze, dico di fare esattamente il contrario: venite qui a vivere l'esperienza di ospitalità di questa terra, soprattutto dopo la dimostrazione di grande forza e unità di queste ore".

L'assessore regionale al Turismo dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini, sottolinea lo sforzo che è stato fatto a Milano Marittima e Cervia (Ravenna) per tornare alla normalità in pochissimo tempo dopo la tromba d'aria di ieri mattina, che ha provocato ingenti danni: le prime stime parlano di due milioni di euro per la sola parte pubblica.



Data ultima modifica 11 luglio 2019 ore 13:49