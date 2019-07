Musica, ad Atene 'Le vie dell'Amicizia'

(ANSA) - RAVENNA, 8 LUG - Il viaggio dei viaggi - per una manifestazione che da sempre ha scelto il viaggio come vocazione lungo le rotte della musica e dell'arte, all'incontro fra culture e popoli - approda nel cuore del Mediterraneo. Per la XXX edizione di Ravenna Festival, 'Le vie dell'Amicizia' portano ad Atene: nell'Odeon di Erode Attico, il 9 luglio Riccardo Muti dirige artisti italiani e greci nella Nona di Beethoven. L'11 replica a Ravenna.

Il complesso di 200 elementi - spicca anche Francesco Manara, primo violino solista della Scala - è costituito dall'unione dell'Orchestra Cherubini e del Coro Costanzo Porta con formazioni elleniche. Le voci: Maria Mudryak, Anastasia Boldyreva, Luciano Ganci e Evgeny Stavinsky. Se "l'esecuzione musicale è il simbolo della convivenza democratica, dove il singolo concorre al Bene Comune", come spiega Riccardo Muti, Atene è una città dove il progetto si realizza pienamente: "Come dimenticare che la democrazia nella sua più perfetta ed armoniosa espressione nasce proprio in Grecia?".