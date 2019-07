Bologna anni 70-80 è 'Polvere di stelle'

E' nato come gruppo Facebook nel novembre 2017, per rivivere insieme ricordi e suggestioni - musicali e non solo - degli anni 70/80, e oggi conta oltre undicimila membri: 'Polvere di stelle' è diventato un fenomeno sociale che si è tradotto in una lunga serie di serate in locali bolognesi all'insegna degli stili che hanno attraversato due decenni e di concerti remember con artisti simbolo di un'epoca come Alan Sorrenti, Gazebo, Ryan Paris e Sandy Marton.

"Un ritorno ai nostri 15/20 anni" è lo spirito del gruppo, che ha tra le proprie anime dj di lungo corso - Maurizio Gubellini, Stefano Malaisi e Massimo Masi - e che ha realizzato anche una webradio, www.radiopolveredistelle.it, attiva 24 ore su 24 e in costante espansione: un mix di musica 'doc', che spazia dal rock al pop, dal groove all'house, dalle soundtrack al jazz fusion, e playlist firmate da un gruppo di componenti del gruppo ma anche da 'vip' tra cui - fino ad oggi - Giuseppe Giacobazzi, Duilio Pizzocchi, Mario Venuti, Andy Luotto, Filippo Nardi e Rosàlia De Souza. In palinsesto anche tributi monografici dedicati a grandi artisti (da Michael Jackson - nel decennale della morte - ai Simple Minds, dai Queen ai Roxy Music, da Donna Summer a Billy Idol, da Vasco Rossi a Jovanotti) e al recupero delle 'colonne sonore' originali anni 70/80 delle discoteche più note e frequentate, come il Pineta con Michel e il Ciak, che aveva dj Miki in consolle ed alla quale in aprile è stata dedicata un'intera serata al Giostrà.

Dal vivo la formula è in genere 'cena più musica', binomio che ha già permesso in molte occasioni di ritrovarsi e di riassaporare quell'epoca. Prossimi appuntamenti il 13 luglio al Living di Misano (Rimini), il 16 al Golf Club Casalunga di Castenaso, il 3 agosto al Castello di Porretta Terme.