Brano Nomadi rivisitato in chiave 'trap'

Per la prima volta un brano dei Nomadi è stato concesso per una rivisitazione 'trap': è 'Gli aironi neri', del '91, scritto da Augusto Daolio, Beppe Carletti e Odoardo Veroli, ora riproposto come singolo da Neklaz e Maskino feat. Luca Anceschi. I musicisti vivono a Reggio Emilia, si sono incontrati nel 2018 e hanno dato vita a un nuovo progetto artistico, aprendo anche vari concerti dei Nomadi.

Dal 2008 Luca Anceschi è ambasciatore dei diritti umani per l'Associazione Diritti Umani e Tolleranza onlus: sostiene i progetti della Onlus per la divulgazione e l'applicazione dei diritti umani nel mondo e si sta facendo portavoce fra i giovani di questo messaggio insieme a Neklaz e Maskino. Il primo, rapper cittadino nato a Rio de Janeiro e cresciuto a New York, ha collaborato con varie realtà musicali in Italia e all'estero; il secondo, reggiano, vive in prima persona la realtà di 'quartiere' che trasmette nella sua identità rapper. Luca Anceschi, di Correggio, vanta varie collaborazioni e produzioni.