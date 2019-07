La Notte Rosa accende la Riviera, due milioni e mezzo di presenze

Si accende la Notte Rosa: la 14/a edizione sfiora i due milioni e mezzo di presenze per oltre 400 eventi lungo la Riviera dell'Emilia-Romagna, del Pesarese e nell'entroterra con un giro d'affari stimato in 200 milioni di euro.

Il Capodanno dell'Estate è partito con il concerto gratuito in piazzale Fellini a Rimini di Francesco De Gregori. "Questa è la piazza dedicata a Fellini, forse per voi è normale - ha detto il cantautore rivolgendosi al pubblico - per me è un'emozione che mi ricorda delle immagini straordinarie come quella di Fellini con la frusta che dirigeva il set di 8 e mezzo". A Riccione la Notte Rosa è cominciata alle 18 con la diretta di 'Deejay chiama Italia' condotto da Linus e Nicola Savino. A Bellaria è salito sul palco il vincitore dell'ultimo Sanremo, Mahmood, invece Giusy Ferreri ha fatto scatenare i fan a Marina di Ravenna, mentre The Kolors erano a Misano Adriatico, Gene Gnocchi a Pesaro e Shade e Federica Carta a Cattolica dove oggi sarà la volta dei Tiromancino.

