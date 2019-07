Modena, nuova vita salone Palazzo ducale

(ANSA) - MODENA, 5 LUG - Partiti a maggio i lavori di consolidamento delle superfici pittoriche della volta del Salone d'Onore del Palazzo Ducale di Modena, sede dell'Accademia militare. L'intervento si è reso necessario per il distacco dell'intonaco affrescato e per l'esfoliazione della pellicola pittorica ma anche per "fenomeni di ossidazione dei prodotti protettivi applicati in precedenti interventi di restauro".

In questo primo periodo di attività i tecnici hanno eseguito interventi di velinatura, cioè di consolidamento preliminare al restauro delle parti di intonaco che rischiano di distaccarsi.

Eseguiti anche interventi di pulitura e iniezioni di malta all'interno delle lesioni, dopo aver effettuato una battitura manuale per il controllo dei distacchi. Nella mattina del 5 luglio hanno fatto un sopralluogo sul posto autorità dell'Accademia militare, del Comune, della Soprintendenza e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.