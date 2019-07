In treno alla scoperta dell'Appennino

(ANSA) - BOLOGNA, 5 LUG - Un modo 'green' per scoprire l'appennino bolognese: arrivare a destinazione in treno e visitarlo in bicicletta o a cavallo. Fino a sabato 7 settembre Viviappennino, Trenitalia e Confcommercio propongono un calendario di escursioni, condotte da guide nazionali di mountain bike e tecnici di equiturismo, abbinate alla degustazione di prodotti tipici. A coloro che utilizzeranno il treno per raggiungere la località di partenza e agli abbonati Trenitalia è riservato uno speciale sconto sull'escursione, comprensivo di noleggio bicicletta o cavallo, guida e pranzo.

Prossimo appuntamento domenica 7 luglio per una cavalcata fra foreste di abeti e faggi da Silla alla Madonna dell'Acero, lungo un percorso che si snoda nel bosco per il 90%. Otto le escursioni in programma fino al 7 settembre. Informazioni su viviappennino.com e trenitalia.com.