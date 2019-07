Violento incendio intorno alle 23 di ieri sera in un appartamento a Forlì in seguito al quale un uomo con problemi di disabilità ha subito gravi ustioni, per le quali è ricoverato in rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena. Le fiamme, secondo quanto ricostruito, si sono levate in un appartamento probabilmente da una candela anti-zanzare caduta su materiale infiammabile.