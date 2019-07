Fdi, 'opera d'arte choc in Regione E-R'

Nella nuova mostra d'arte contemporanea esposta nella sede dell'Assemblea dell'Emilia-Romagna "c'è anche un angelo sodomizzato da una stella". A denunciarlo il gruppo di Fratelli d'Italia che ha interrogato la giunta sull'opera, "evidentemente provocatoria, esposta in un contesto istituzionale, se la si reputi anche culturalmente 'formativa' dato che l'assemblea è visitata anche da scolaresche", come scrivono i consiglieri Michele Facci, Fabio Callori e Giancarlo Tagliaferri. L'opera si chiama 'Fucked up angel' ed è stata realizzata da Andrea Salvatori.

"Solo le dittature e le teocrazie hanno censurato e censurano le opera d'arte", replica Simonetta Saliera, presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna. "Il senso dell'opera in questione è spiegato dall'autore, Andrea Salvatori", afferma Saliera, citando le parole dell'artista: "Premesso che si tratta di un putto, ovvero di un soggetto per sua natura asessuata, voglio raccontare come viviamo in un mondo complesso e fatto di troppe illusioni, in cui basta la piccola punta di una pur bella stella per trafiggere il candore di un putto". Parole, conclude Saliera, "che da sole bastano a rasserenare e cancellare illazioni e letture distorte e maliziose".

