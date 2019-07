Skunk Anansie e Weezer a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 3 LUG - I concerti degli Skunk Anansie, venerdì 5 luglio, con il tour che celebra 25 anni di carriera della band, e dei Weezer, domenica 7, per l'unica data italiana del tour del nuovo album 'The Black Album', sono i prossimi appuntamenti del Bologna Sonic Park, il primo festival musicale in Italia (assieme a quello di Stupinigi) a bandire la plastica monouso e a mettere a disposizione, tutto il giorno e a tutto il pubblico, l'acqua gratuita. Gli organizzatori hanno fornito i numeri ecologici delle prime tre date del Bologna Sonic Park: 40.000 spettatori, zero plastica, l'80% in meno di rifiuti da smaltire e l'area concerti pulita in soli 30 minuti.

Il 2019 di Skunk Anansie, band britannica guidata da Skin, si è aperto con la pubblicazione di '25live@25', disco a metà tra hit e live album, che ha anticipato il tour con quattro date in Italia. Per i Weezer anche l'album di cover 'The Teal Album', con i brani eseguiti durante il tour estivo sold-out del 2018, da 'Take On Me' degli A-Ha ad 'Africa' dei Toto.