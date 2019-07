Industria: manifatturiero E-R rallenta, in calo anche ordini

Nei primi tre mesi del 2019 emergono segnali di rallentamento per produzione, fatturato e ordini per l'industria manifatturiera in Emilia-Romagna. Performance positive per i settori legno e mobile, ancora segno positivo per industrie meccaniche, elettriche e mezzi di trasporto, stop nell'industria alimentare, flessione per metallurgia e lavorazioni metalliche, rosso per la moda. Le esportazioni crescono ma con un ritmo più lento. È la fotografia scattata dall'indagine congiunturale sul primo trimestre 2019 sull'industria manifatturiera, realizzata in collaborazione tra Unioncamere Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna e Intesa Sanpaolo.

Dal dossier emerge un rallentamento della dinamica produttiva delle pmi (-0,7% rispetto a un anno fa) con una chiara inversione di tendenza rispetto ai tre mesi precedenti (+0,6%). Stessa tendenza per il valore delle vendite che si è ridotto dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre nel trimestre precedente era al +1,3%.