Condannato per omicidio, tenta suicidio in cella

Nei giorni del secondo anniversario dell'omicidio per cui è stato condannato a 30 anni in primo grado per aver assassinato a Valencia l'ex amico e barista Marcello Cenci, Eder Guidarelli ha tentato il suicidio nel carcere di Ferrara. È ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale di Cona. Secondo quanto si apprende avrebbe ingerito detersivo per pavimenti. La direzione del carcere ha informato i familiari e l'avvocato che difende Guidarelli, Eugenio Gallerani, si sta attivando per avere notizie sulle condizioni del suo assistito.

Guidarelli partì da Ferrara e, nella notte tra l'1 e il 2 luglio 2017, arrivò nella città dove Cenci si era trasferito anche per sfuggire alle sue persecuzioni e alle minacce dell'ex amico, accecato dalla gelosia dopo essere stato lasciato dalla fidanzata. Guidarelli aspettò Cenci, lo aggredì e lo strangolò nell'androne di casa. Nei giorni scorsi i genitori di Cenci hanno chiesto, con una lettera pubblicata da alcuni media, che non vengano fatti sconti in appello.



Data ultima modifica 03 luglio 2019 ore 14:02