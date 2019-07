Cinema: Scamarcio ospite festival Cesena

(ANSA) - CESENA, 3 LUG - Quattordici giorni di cinema sotto le stelle, con 27 pellicole di ieri e di oggi, incontri con gli autori e ospite d'onore Riccardo Scamarcio: dal 7 al 20 luglio Cesena accoglie la nona edizione di 'Piazze di cinema', festival diffuso con proiezioni in piazza della Libertà, piazza del Popolo, al Chiostro di San Francesco e all'Arena San Biagio, organizzato dal Comune di Cesena in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna.

A Scamarcio, che domenica 14 alle 21 incontrerà il pubblico in occasione della proiezione in piazza della Libertà del film 'Verso l'Eden', saranno dedicate una retrospettiva con le pellicole più belle e famose da lui interpretate, e una mostra fotografica, dal 5 luglio al primo settembre alla Galleria Pescheria: una carrellata di ritratti sul set e di scene, partendo dall'esordio di 'La meglio gioventù' per finire con 'Lo spietato'.