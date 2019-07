Caldo, sale concentrazione di ozono in regione

Il caldo non dà tregua in Emilia-Romagna e le concentrazioni di ozono sono ancora in aumento: lunedì primo luglio l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae) ha rilevato 14 superamenti della cosiddetta soglia di 'informazione', un primo step d'attenzione sull'ozono in bassa atmosfera che corrisponde a una concentrazione media oraria della sostanza di 180 microgrammi per metro cubo.

Gli 'sforamenti' sono avvenuti nelle stazioni delle province centro occidentali della regione. In alcuni casi i valori hanno sfiorato o di poco superato i 200 microgrammi, con picchi nel Piacentino e nel Reggiano. Anche per oggi l'Arpae attende valori massimi orari intorno alla soglia di informazione, mentre domani e dopodomani (3 e 4 luglio) possibili temporali daranno una tregua non solo alla canicola ma anche alle concentrazioni di ozono.

L'ozono è una forma di ossigeno che negli strati più alti dell'atmosfera ci protegge dalle pericolose radiazioni ultraviolette provenienti dal sole, mentre nello strato più basso dell'atmosfera costituisce un importante inquinante con un impatto sulla salute pubblica e sull'ambiente. Sull'uomo può causare disturbi alle vie respiratorie.