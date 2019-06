Incendio a Bologna, 3 feriti lievi

Un incendio è scoppiato in mattinata a Bologna, in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Lionello Spada, zona Bolognina. Quattro le persone che si trovavano all'interno dell'abitazione: due di loro sono state portate all'Ospedale Maggiore per una lieve intossicazione. Un'altra persona è rimasta ferita ad un braccio dopo aver spaccato la finestra per far entrare aria nell'appartamento: si tratta di un 33enne, di professione rapper, che è stato medicato sul posto. Sette le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute in via Spada, anche con due autoscale, insieme alla polizia e ai vigili urbani che hanno chiuso la strada. Lo stabile è stato evacuato durante le operazioni di spegnimento e secondo la questura tutti e tre gli appartamenti dell'ultimo piano risultano inagibili. Secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero scaturite da un cortocircuito.