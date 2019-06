Alcol test positivo, ma causa è diabete

A processo per guida in stato di ebbrezza, perché trovato con un tasso alcolico di 2,39 g/l, quasi cinque volte oltre il limite, è stato assolto dal tribunale di Bologna. Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra tre mesi, ma è molto probabile che nella valutazione del giudice Carmela Mennuni sia stata decisiva la consulenza tecnica della tossicologa Elia Del Borrello presentata dal difensore, avvocato Mattia Finarelli, dove si spiega che i valori dell'alcol nel sangue dell'imputato, che aveva avuto un tumore al pancreas e soffre di diabete melito, sono risultati alterati proprio per via delle patologie. Il fatto al centro del processo era del 9 ottobre 2016, a un'uscita della tangenziale. All'automobilista venne tagliata la strada da un pullman, e finì contro il guardrail. Aspettò l'arrivo degli agenti della Stradale che lo portarono in caserma e lo sottoposero al test: in base ai risultati, gli fu confiscata la macchina e revocata la patente.

L'uomo aveva bevuto una modesta quantità di alcol, ma nella consulenza tecnica si spiega che la sovrastima di valori, rilevata dalle misurazioni, è dovuta alle patologie di cui ha sofferto e soffre, che hanno alterato il metabolismo del fegato.