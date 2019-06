Treni bloccati sulla Bologna-Verona, linea riaperta

È ripreso gradualmente a partire dalle 12.25 il traffico ferroviario sulla linea Bologna-Verona, sospeso dalle 10.30 fra Poggio Rusco (Mantova) e San Felice sul Panaro (Modena) per l'investimento mortale di una persona, avvenuto in prossimità della stazione di Poggio Rusco. Lo stop è stato necessario per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria. Coinvolto il Regionale Tper 11529 diretto a Bologna. Durante la sospensione del traffico, fa sapere Ferrovie, è stato potenziato - nelle stazioni, sui treni e online - il servizio di informazioni e assistenza alle persone in viaggio. Attivato inoltre un servizio di autobus sostitutivi fra Poggio Rusco e San Felice sul Panaro. Oltre al regionale 11529 sono stati coinvolti quattro treni a lunga percorrenza e quattro regionali, con ritardi fino a 80 minuti. Sei regionali sono stati cancellati per parte del percorso.

Data ultima modifica 26 giugno 2019 ore 15:42