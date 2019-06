Bonaccini:E-r non si fa prendere in giro

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GIU - "Il copione è sempre lo stesso: dichiarazioni roboanti alle quali non segue nulla. Ma una cosa deve essere chiara: l'Emilia-Romagna non si lascia né si lascerà prendere in giro". Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, dopo il mancato arrivo in consiglio dei ministri del tema dell'autonomia regionale.

"Visto che si parla di 'testo base' - ha aggiunto - va chiarito e ribadito un dato di fatto incontrovertibile: non esiste una bozza di testo d'intesa sulla maggiore autonomia regionale che possa essere discussa e approvata in Consiglio dei ministri. Certamente non per l'Emilia-Romagna. Per essere tale, il testo dovrebbe essere concordato tra Regione Emilia-Romagna e Governo, mentre ad oggi confermo che non esiste alcuna ipotesi di accordo".