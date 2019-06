Bussetti: giorno speciale per Università

"Penso che oggi sia un anniversario speciale. Noi abbiamo in quest'anno già messo a punto quello che è stato stabilito 20 anni fa. Ricordiamo che abbiamo fatto in 4 mesi quello che non si era fatto in 12 anni, rispetto all'equipollenze dei titoli Vaticani. Quindi è stato per noi un bel successo, però, da oggi, ripartiamo verso nuovi obiettivi". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, Marco Bussetti, arrivando alla cerimonia per i 20 anni dal Processo di Bologna, la proposta di riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione Europea.

L'Italia sarà protagonista di questo importante compleanno ospitando, oggi e domani, a Bologna, un grande incontro pensato per fare il punto sulla Dichiarazione di Bologna del 1999 e per delineare il volto delle Università del futuro che dovranno essere sempre più internazionali, sostenibili, connesse al mercato del lavoro e, soprattutto, pensate per e con gli studenti.