Saviano ospite al Web Marketing Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GIU - Roberto Saviano sarà ospite del Web Marketing Festival (Wmf) in programma al Palacongressi di Rimini dal 20 al 22 giugno. L'intervento dello scrittore, sotto scorta dal 2006 per le minacce ricevute dal clan camorristico dei Casalesi, è in agenda giovedì 20 per un talk su fake news e sull'impatto della disinformazione sul tema dell'integrazione.

"La lotta alla disinformazione e alle mafie, la promozione dell'integrazione, della cultura dell'imprenditorialità, dell'innovazione digitale e sociale sono fattori sui quali si fonda il Web marketing festival - spiega Cosmano Lombardo, ideatore del Wmf - Riflettere su questi temi insieme a Roberto Saviano durante l'apertura del Festival sarà un'occasione di confronto e di ispirazione per la costruzione di un futuro migliore". Nello stesso panel sono previsti anche gli interventi dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, e di Alessandro di Gregorio, vincitore del David di Donatello con il cortometraggio 'Frontiera'.



Data ultima modifica 18 giugno 2019 ore 12:45