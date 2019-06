Radio doc su Libro dei Sogni Fellini

Un documentario radiofonico di France Culture - uno dei canali più seguiti della radio nazionale transalpina - sul 'Libro dei Sogni' di Federico Fellini. Per questo, spiega l'Amministrazione della città romagnola, lo scrittore e giornalista Stéphane Bonnefoi - autore di diversi documentari radiofonici su artisti del XX secolo - si trova a Rimini, in questi giorni, per la realizzazione di uno speciale sul volume su cui il Maestro del cinema ha trascritto e illustrato i suoi sogni per oltre trent'anni, dal 1960 al 1990.

Il giornalista francese interpellerà il semiologo Paolo Fabbri, lo scrittore Piero Meldini, l'editore Mario Guaraldi e lo sceneggiatore e collaboratore del regista, Gianfranco Angelucci. Del 'Libro dei Sogni', di proprietà del Comune di Rimini, è attesa una nuova edizione per la fine del 2019 per i tipi di Mondadori Electa.