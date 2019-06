Coriano 'Comune plastic free' dal 2020

Coriano, in provincia di Rimini, diventa 'plastic free': il Comune ha pubblicato un'ordinanza che vieta la commercializzazione e l'uso di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili. Dal primo gennaio 2020 tutti gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande e di distributori automatici sul territorio comunale, potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, cannucce monouso in materiale biodegradabile e compostabile. L'ordinanza si estende anche a organizzatori, associazioni, società, comitati, enti e a occasioni come eventi e sagre. Le eventuali scorte di plastica monouso potranno essere utilizzate ma non oltre la fine di quest'anno. Per i trasgressori sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.