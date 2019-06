A Bologna il secondo 'Scenario Festival'

La finale del Premio Scenario 2019, spettacoli, film, laboratori: con questo programma approda a Bologna la seconda edizione di 'Scenario Festival', che si svolgerà dall'1 al 6 luglio nell'area della Manifattura delle Arti, un progetto dell'Associazione Scenario, direzione artistica di Cristina Valenti, realizzato con DAMSLab- Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, nell'ambito di Bologna Estate 2019, il cartellone di attivita? promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Citta? metropolitana.

Promosso da 33 strutture associate distribuite sul territorio nazionale e appartenenti all'ambito del teatro di innovazione, il Premio Scenario da più di trent'anni scommette sulla creatività giovanile e spinge giovani artisti al di sotto dei 35 anni a mettersi insieme, inventare progetti, tradurre le proprie visioni in proposte sceniche, affrontare lo sguardo e il giudizio di altri artisti, operatori, critici, studiosi. Nucleo centrale del Festival è la finale della 17/a edizione del Premio Scenario, dedicato ai nuovi linguaggi per la ricerca e per l'inclusione sociale, e della prima edizione di Scenario Periferie, che rinnova lo storico impegno di Scenario dedicato all'interazione con i territori del sociale, rivolgendosi ai giovani artisti attivi in contesti periferici e in progetti di meticciato e dialogo fra culture. Artisti under 35 da tutta Italia presenteranno a giuria e pubblico 12 corti teatrali di 20 minuti a conclusione di un articolato percorso di selezione.

Accanto ai finalisti del Premio Scenario 2019, il Festival ospiterà alcuni tra gli artisti più importanti emersi da oltre trent'anni di storia del Premio: Davide Enia, Babilonia Teatri, Anagoor, Fratelli Dalla Via, Chiara Bersani, Sotterraneo, Liv Ferracchiati, Emma Dante. Il Festival collabora con il Cassero Lgbti Center, che ospiterà il laboratorio teatrale 'Cechov in stand up' a cura di Liv Ferracchiati, artista vincitrice ex aequo del Premio Scenario 2017. Programma completo sul sito www.associazionescenario.it.