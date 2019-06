Maltrattamenti ad anziani, badante arrestata

Una badante romena di 47 anni è stata arrestata con l'accusa di avere maltrattato alcuni anziani ospiti della casa-famiglia Villa Cesarea di Ravenna. La donna, come riportato dall'edizione locale de 'il Resto del Carlino', era in procinto di tornare in Romania: invece da ieri mattina si trova in carcere a Forlì in esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip sulla base delle indagini condotte da Polizia Locale e Carabinieri. La 47enne e' accusata in particolare di essersi accanita contro un 94enne: lo avrebbe privato di diversi pasti facendogli servire il piatto vuoto, gli avrebbe somministrato farmaci non adeguati tra cui dei sedativi e, in un caso, gli avrebbe sporcato la faccia con le sue stesse feci. Nella stessa inchiesta risulta indagato in concorso il gestore della casa-famiglia, un 63enne ravennate.

Data ultima modifica 18 giugno 2019 ore 12:44