Musica: Pinarella, rock e punk sul palco

Tre gruppi in dieci giorni nel cartellone musicale del Rock Planet Club a Pinarella di Cervia, sulla riviera ravennate. Si parte il 15 giugno con gli americani Puddle of Mudd, tra alternative rock, grunge e new metal: esplosi nel 2002 con il singolo 'Blurry', hanno collezionato dischi d'oro con gli album 'Come clean', 'Famous' e 'Life on display'; il singolo 'Psycho' ha ottenuto il titolo di Billboard's No.1 Mainstream Rock Song nell'anno di uscita.

Il 20 giugno tornano in Italia, dopo lo show del 2017, gli Ugly Kid Joe: si formano nel '90 in California e il loro sound è contaminato da un'ampia gamma di stili, dall'hard rock al Southern, dal funk al rap al trash-metal. E' del '92 il successo con 'America's Least Wanted'; nel '97 la band si è sciolta, per riprendere l'attività live nel 2010. Il 25 giugno, infine, arriva il celebre gruppo punk rock, Me First and the Gimme Gimmes: da 'Have a Ball' del '97 ad 'Are we not men? We are Diva!' del 2014, la band ha realizzato sei album di cover.