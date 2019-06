Migranti:'svuotato hub, nessun problema'

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - L'hub di via Mattei, struttura per l'accoglienza dei migranti a Bologna, "è stato svuotato: nonostante le previsioni di un trasferimento coatto, abbiamo visto un'altra storia. Nessun problema di ordine pubblico, ma l'autodeterminazione delle persone accolte: una piccola parte ha scelto liberamente di andare a Caltanissetta, una grande parte ha deciso di rimanere sul territorio". Lo ha detto Federico Serra, Usb, che da questa mattina ha seguito la situazione del centro bolognese, in fase di liberazione per alcuni lavori di ristrutturazione come annunciato dalla Prefettura. Al momento sarebbero, a quanto si apprende, una ventina gli ospiti in partenza per la Sicilia, mentre altri hanno lasciato l'hub volontariamente e c'è chi ha trovato ospitalità in parrocchie e altre comunità. Dopo essere rimasti in presidio dalle 8 di questa mattina, sindacati e attivisti dei centri sociali ora partiranno in corteo, verso Piazza del Nettuno a Bologna, per una assemblea pubblica in programma alle 18.30.