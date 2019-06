Norbert Niederkofler alla Cena dei Mille, 'Parma un'emozione'

"A Parma, nel novembre 2017, Michelin Italia mi ha insignito con la terza stella è quindi per me molto emozionante ritornare" nella città emiliana, "e poi Parma, per il suo patrimonio gastronomico, che tutto il mondo le invidia, per le sue tradizioni culinarie, per la presenza di tanti piccoli artigiani del gusto è una città impossibile da non apprezzare per chi ha scelto di fare della cucina la propria vita". Così lo chef tre stelle Michelin Norbert Niederkofler alla presentazione della Cena dei Mille di Parma di cui sarà protagonista.

Mille persone sedute a tavola per una cena di gala nel cuore del centro storico della città Unesco per la gastronomia, con ai fornelli chef stellati del calibro di Niederkofler, 'mente cucinante' del Ristorante 'St. Hubertus'. Lo 'spettacolo' andrà in scena il prossimo 3 settembre. L'edizione 2019 della 'Cena dei Mille' sarà l'evento clou di 'Settembre Gastronomico'.