A Bologna 'Il salotto del jazz'

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GIU - È la 21/a edizione di 'Il salotto del jazz', musica sotto le stelle nel tratto di via Mascarella alta, a Bologna, chiuso al traffico fino all'incrocio con via Belle Arti dalle 20 all'una di notte. Venti serate, dal 12 giugno al 26 luglio con cadenza bisettimanale, con musica e proposte gastronomiche, e non solo, di Cantina Bentivoglio, Moustache, Cinema Odeon e Bravo Caffè.

L'Odeon presenta le 'proiezioni infradito' con film alle 18.30 e alle 21, e nel caso si ceni nel dehor il giorno si ha diritto all'ingresso gratuito.

Si comincia l'11 giugno fino al 14 con 'The library music film', realizzato nel 2018 dagli inglesi Paul Elliott e Sean Lamberth, sulle soundtrack per film e videogiochi. Concerti non solo jazz, dall'apertura con l'organista Pippo Guarnera, poi la cantante Elena Giardina, il sax di Luigi Rinaldi con 'Legs 4tet', il manouche di 'Accordi e disaccordi', la Dr.Dixie Jazz Band, il blues di Paolo Venturi, e cantanti Lisa Manara e Valentina Mattarozzi, il trio Pagnozzi-Villotti-Calì.