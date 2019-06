Due morti in poche ore nel Ravennate

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GIU - E' di due morti e un ferito grave il bilancio di due incidenti stradali avvenuti in poche ore nel Ravennate.

Ieri sera attorno alle 21, un giovane di 26 anni in sella a una moto si è scontrato con un auto in zona Borgo Faina.

L'impatto è stato fatale e per il giovane non c'è stato niente da fare. Lievemente ferite, invece, le due persone che viaggiavano sull'auto.

Alle 11.30, invece, ancora uno scontro auto-moto, stavolta nella zona di Mirabilandia. L'uomo che era alla guida della moto è morto sul colpo, mentre è grave la donna che viaggiava con lui. Ferite lievi per gli occupanti della macchina. I soccorsi hanno reso necessaria la chiusura della strada, provocando lunghe code.