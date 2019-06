Cani in spiaggia a Rimini, mezz'ora in più la sera

Nelle spiagge riminesi quest'estate ci sarà mezz'ora in più, al tramonto, per fare un tuffo in acqua con Fido. Nell'ordinanza appena firmata dal Comune che disciplina la balneazione dei cani - consentita negli stabilimenti che ne fanno richiesta e che si strutturano con specifiche modalità - è previsto quest'anno l'allungamento della fascia oraria di accesso. Novità voluta per ampliare i servizi a disposizione di chi frequenta la spiaggia in compagnia del proprio amico a quattro zampe.

Gli animali potranno quindi entrare in acqua esclusivamente nella prima mattina, dalle 6 alle 8 o di sera dalle 19 (e non più alle 19.30 come lo scorso anno) fino alle 21: un anticipo deciso tendendo conto delle tante richieste arrivate sia dagli operatori balneari, sottolinea il Comune, sia da tanti turisti.

L'ordinanza regola anche gli spazi in cui la balneazione degli animali è consentita. La possibilità di destinare uno specchio d'acqua ai cani è riservata ai titolari degli stabilimenti che già dispongono di aree attrezzate per l'accoglienza a loro dedicata. Tale area dovrà essere delimitata da boe e adeguatamente segnalata. Ai proprietari spetterà il compito di garantire con la propria presenza la sorveglianza di Fido non lasciandolo mai incustodito o libero di vagare.

L'accesso ai servizi di spiaggia e alla balneazione è consentito solo agli animali i cui padroni hanno provveduto ad effettuare l'apposita registrazione presso lo stabilimento.