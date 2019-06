A Rimini UlisseFest, festa del viaggio

Tre giornate di incontri, spettacoli, concerti, reading, film, workshop e laboratori che invaderanno il centro storico di Rimini dal 12 al 14 luglio in occasione della 3/a a edizione di Lonely Planet UlisseFest, la Festa del viaggio (ulissefest.it). L'UlisseFest 2019 sarà l'occasione per portare in scena la passione che accomuna chi ama scoprire il mondo e per iniziare, un nuovo viaggio che si svolgerà sul palco di Piazza Cavour, passando dall'iconico Cinema Fulgor fino ad arrivare per la prima volta al Teatro Galli, riportato allo splendore originario dopo oltre 70 anni di chiusura.

'Perché viaggiamo?' è il tema di quest'anno: un interrogativo che ispira alla riflessione su una delle dimensioni più importanti e costitutive della natura umana, il viaggio. La domanda verrà rivolta agli ospiti: scrittori, artisti, fotografi, giornalisti, uomini di cultura e semplici viaggiatori.