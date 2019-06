L'epoca di Dante a 'Italia in Miniatura'

Per viaggiare nel tempo con la fantasia e tornare ai tempi di Dante basta andare a Italia in Miniatura ogni domenica di giugno. Dopo il mese di maggio dedicato a Leonardo, il parco tematico riminese di Costa Edutainment presenta il giugno medievale, per rivivere l'Italia dei comuni e delle signorie, allestendo un mercato artigianale del XIII secolo. Si chiama infatti 'Un tuffo nel medioevo' l'animazione gratuita che il parco offre al pubblico delle famiglie il 9, 16, 23 e 30 giugno, in collaborazione con l'associazione ravennate 'Quelli del Ponte'.

Sarà possibile rivivere i tempi di Dante Alighieri, nell'atmosfera della Ravenna che lo ospitò - ma che potrebbe essere Siena, Ferrara, Gubbio, Trani, Bergamo, Bologna - quell'Italia delle torri merlate e dei fini artigiani, dei segreti del mestiere tramandati per generazioni, dei commerci e delle eccellenze. In Piazza Italia saranno al lavoro mugnai e filatrici, macellai e conciatori di pelle, produttori di armature e speziali. "Le experience - spiega Davide Piva, responsabile marketing di Italia in Miniatura - sono appuntamenti gratuiti che andranno avanti per tutta l'estate, per raccontare l'Italia alle origini della nostra cultura e mostrare dal vivo cose che i bambini ormai vedono solo su internet".

'Un tuffo nel medioevo' stimola interazione e curiosità e aggiunge valore al divertimento tipico del parco: quello di passeggiare fra oltre 270 monumenti in scala ma anche di godersi le attrazioni, come la 'Vecchia Segheria' o la gita in gondola sul Canal Grande della 'Venezia' ricostruita.(ANSA).