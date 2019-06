Festa del maiale con gli street-artist

Ericailcane, NemO's, Collettivo Fx e altri street-artist di fama internazionale, insieme per celebrare il maiale. L'occasione è una mostra collettiva dedicata proprio al suino, che inaugura l'8 giugno alla Hobo Tattoo Gallery di Bologna. Gli artisti reinterpreteranno l'animale su un supporto particolare, il tagliere. "Per noi è un grande compare, per questo gli dedichiamo la prima edizione della 'Festa del maiale'. L'arduo compito di interpretare il beniamino sarà affidato a più di una ventina di artisti, provenienti da mondi espressivi differenti, street-artist e tatuatori. Lungi dall'essere legato al cibo, il tagliere si presta impeccabilmente come supporto artistico anche per i più ghiotti palati", hanno spiegato gli ideatori Alex Sabattini, Andrea Casciu e Fabio Grazia. Tra gli interpreti anche Ericailcane, NemO's e Collettivo Fx, che lo scorso ottobre hanno ridipinto Marzabotto nell'ambito della manifestazione 'Pennelli Ribelli', volta a riqualificare i luoghi della memoria.