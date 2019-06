Estate a Rimini, 'plastic free' e tanto sport

Spiaggia libera dalla plastica e dal fumo passivo, accessibile, connessa al mondo digitale, con una grande offerta sportiva e di benessere, che rimborsa il treno e sconta le tariffe per il parcheggio. Sono le principali novità che i turisti troveranno quest'estate sui 15 chilometri di spiagge riminesi.

Fra tutte ci sono le misure previste dall'ordinanza di balneazione che dal primo luglio vieta la plastica monouso: sull'arenile è consentito solo l'utilizzo di bicchieri e cannucce di carta o di altri materiali compostabili o riutilizzabili. Introdotto anche il divieto di fumo sulla battigia. Aumentano i servizi in spiaggia grazie al percorso di aggregazione degli stabilimenti che offriranno anche lezioni di aerobica, zumba, beach tennis, beach volley, calcio, oltre a vere 'suite' in riva al mare e a servizi di ristorazione sotto l'ombrellone.

Dopo BélaBurdéla' di Torre Pedrera ispirato al nuovo Parco del Mare, progetto di riqualificazione del Lungomare di Rimini, arriva il Bagno Belvedere di Marina Centro, esempio di bagno ecologico che sarà inaugurato l'8 giugno. Tornano il Boabay con scivoli gonfiabili in mare e la piscina naturale di Rimini Island #vatatufè. Sport e attenzione al benessere non mancheranno: tra le novità il Teqball, disciplina che unisce ping pong e calcio, al Bagno Coco Beach 106B a Marebello. Da segnalare il 'No gravity yoga', nuova frontiera del fitness in assenza o quasi di gravità. Poi i tradizionali pilates e 'Nordic Walking', o meglio 'Beach Nordic Walking', una passeggiata in acqua dalla caviglia al polpaccio per un allenamento muscolare con partenza dal bagno 26.

Cresce il numero degli stabilimenti attenti alle persone diversamente abili. Per i non vedenti e gli ipovedenti ci sono pavimenti tattili o con passerelle trasversali al Bagno 27 di Marina Centro e sono disponibili lettini rialzati motorizzati.

Rinnovata l'iniziativa 'Al mare in treno', con la quale i turisti che viaggeranno su Trenitalia e che soggiorneranno almeno una settimana negli hotel convenzionati riceveranno il rimborso del biglietto. Nuove agevolazioni per la sosta auto: con l'app di Easy Park gli operatori potranno acquistare 'pacchetti di sosta' ad hoc per i bagnanti.