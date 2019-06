Film su Dylan apre estate Arena Puccini

(ANSA) - BOLOGNA, 5 GIU - 'Rolling thunder revue: a Bob Dylan story by Martin Scorsese' sarà proiettato in prima mondiale l'11 giugno a Bologna all'Arena Puccini, apertura del ciclo di film all'aperto che prevede 90 titoli fino a settembre. Lo ha annunciato il direttore della Cineteca bolognese Gianluca Farinelli, che ha precisato come l'evento sia reso possibile grazie ad un accordo con il produttore Netflix, che lo trasmetterà in streaming dal giorno successivo.

Scorsese racconta del mitico tour di 27 date di Dylan tra autunno 1975 e primavera '76, con materiale video abbandonato per decenni e restaurato, e portando gli spettatori direttamente nel cuore di un'elettrizzante e scommessa musicale. Oltre a Dylan, che Scorsese raccontò anche nel 2005 con il doc 'No direction home' ci sono il pugile Rubin Hurricane Carter, lo scrittore Sam Shepard e il poeta Allen Ginsberg, e molti musicisti tra cui Joan Baez. Il film sarà replicato il 17 giugno in piazza Maggiore per l'inaugurazione di 'Sotto le stelle del cinema'.