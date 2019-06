Operaio cade da un'impalcatura, è grave

Un uomo di 54 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma dopo un infortunio sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata al polo logistico di Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza. E' caduto da un'impalcatura, facendo un volo di diversi metri, riportando traumi gravi in tutto il corpo. L'uomo è stato trasportato in volo a bordo dell'eliambulanza del 118 che è atterrata al centro del polo logistico. Sulle cause sono in corso gli accertamenti della Medicina del Lavoro e dei carabinieri.