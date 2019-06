Scorsese racconta Dylan, prima a Bologna

Il nuovo film di Martin Scorsese, 'Rolling Thunder Revue. Martin Scorsese racconta Bob Dylan', disponibile su Netflix dal 12 giugno, sarà in anteprima italiana a Bologna martedì 11 giugno, all'Arena Puccini, e lunedì 17 giugno in Piazza Maggiore per l'inaugurazione della manifestazione estiva della Cineteca di Bologna 'Sotto le stelle del cinema'.

Attraversando nel 1975 un'America politicamente, economicamente e socialmente sfinita, un autobus carico di musicisti - radunati da Bob Dylan - percorre la strada alla ricerca di nuovi orizzonti creativi. Il risultante tour, il 'Rolling Thunder Revue', rivelò un Dylan mai visto: giocoso, intenso, espansivo, rinvigorito.

Catturando in modo magistrale un'icona e una nazione in transizione, Scorsese racconta la storia usando materiale video abbandonato per decenni, ora restaurato. Il regista racconta Joan Baez, Rubin "Hurricane" Carter, Sam Shepard, Allen Ginsberg e regala la prima intervista video di Bob Dylan in un decennio.