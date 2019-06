Ecco la Lamborghini Huracan Sterrato

(ANSA) - BOLOGNA, 4 GIU - Pensata come esaltazione della guida off-road, capace di esplorare nuovi territori grazie alla sinergia tra la potenza della Huracán V10 e la versatilità del Super Suv Urus. E' la Huracan Sterrato, il nuovo concept presentato da Lamborghini.

E' progettata sulla base della Huracán Evo, con la quale condivide lo stesso motore aspirato da 5,2 litri con 640 Cv di potenza, e l'Ldvi (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata). Si tratta di un sistema dotato di logica predittiva, calibrato per dare il meglio in qualsiasi situazione off-road, comprese le superfici con scarsa aderenza, e per sfruttare al massimo trazione e accelerazione. Già negli anni '70 Lamborghini aveva testato con la Jarama e l'Urraco le potenzialità di un'unione tra prestazioni supersportive e off-road. Bob Wallace, test driver, aveva modificato i due modelli per creare auto sportive dalle elevate prestazioni in grado di solcare le dune del deserto: nacque così la Jarama Rally nel 1973 e l'Urraco Rally nel 1974.