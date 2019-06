Incendio in abitazione, 4 intossicati

(ANSA) - BOLOGNA, 3 GIU - Una scintilla causata da un corto circuito alla presa del frigorifero, che ha poi fatto incendiare la carta da parati della cunina. Sarebbe questa l'origine di un incendio scoppiato all'alba in una casa popolare di via Sant'Apollonia, nella zona universitaria di Bologna, nel quale i quattro occupanti dell'appartamento sono rimasti leggermente intossicati.

A salvarli sono stati Polizia e Vigili del Fuoco, che sono entrati e li hanno trovati in stato di semicoscienza, storditi dal fumo che li aveva sorpresi nel sonno. Nell'alloggio Acer abita un'anziana donna di 76 anni, cittadina italiana originaria di Tripoli, con i tre figli adulti. Sono stati tutti portati in salvo dai soccorritori e ricoverati all'ospedale Sant'Orsola per accertamenti. I danni sono stati contenuti e l'appartamento è stato dichiarato agibile dai Vigili del Fuoco.