Sub muore dopo immersione a isola d'Elba

(ANSA) - FIRENZE, 2 GIU - Un sub di 56 anni originario di Bologna è morto dopo aver accusato un malore in seguito a un'immersione all'isola d'Elba. L'uomo si è sentito male mentre si trovava a bordo di un'imbarcazione di un diving elbano dopo essersi immerso al largo di cala di Fonza, vicino a Marina di Campo. A dare l'allarme alla capitaneria, che è intervenuta per i soccorsi, i compagni di immersione del 56enne. Il sub è stato trasferito a terra al porto di Marina di Campo dove ad attenderlo c'erano i volontari del 118 che hanno tentato le prime manovre rianimatorie. Poi il sub è stato trasferito a Portoferraio e con il Pegaso all'ospedale di Cisanello a Pisa dove purtroppo è deceduto.