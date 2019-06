Sequestrato 50 kg cibo in locale cinese

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 1 GIU - Sequestrato dai Carabinieri del Nas di Parma mezzo quintale di prodotti alimentari - carne e pesce - in un ristorante cinese di Reggio Emilia. I viveri oggetto di sequestro erano riposti in sacchetti anonimi e privi di ogni sistema di rintracciabilità come indicazioni riguardanti la data di produzione e congelamento, provenienza, specie, lotto, bollo Ce. Nel locale, inoltre, i militari - impegnati nei controlli di alcuni ristoranti della zona etnica della città - hanno rilevato carenze igienico-sanitarie in cucina e dispensa per unto e sporco pregresso e presenza di ragnatele.

Al titolare dell'esercizio, un ristoratore cinese, sono state comminate sanzioni per 3.200 euro. Il valore commerciale dei prodotti sequestrati ammonta a a circa 1.500 euro.