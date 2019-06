Scontro auto-scooter nel Modenese, morto

(ANSA) - MODENA, 1 GIU - Incidente mortale ieri sera intorno alle 23 tra Castelvetro e Vignola (Modena), lungo via Belvedere, in località Cà di sola. Un'auto e uno scooter si sono scontrati: un impatto violentissimo in cui ha perso la vita un uomo di 59 anni residente a Reggio Emilia, che era a bordo di uno scooter.

Illeso il conducente dell'auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il 59enne non c'era nulla da fare. La polizia municipale dell'Unione Terre dei Castelli si è occupata dei rilievi.