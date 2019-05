Muti e Pollini al Ravenna Festival

(ANSA) - RAVENNA, 31 MAG - L'incontro fra due giganti della musica mondiale, Riccardo Muti e Maurizio Pollini, sarà l'evento inaugurale, il 5 giugno alle 21 al Pala De André, della 30/ma edizione del Ravenna Festival. Un concerto attesissimo e unico poiché segna il re-incontro dopo 15 anni, l'ultima volta nel 2004 assieme alla Filarmonica della Scala, dei due celebri maestri. Come il precedente, anche in questa occasione la reunion avverrà nel nome di Mozart con due dei suoi più celebri Concerti per pianoforte e orchestra, il N.14 in mi bemolle maggiore KV 449 e il N.20 in re minore KV 466. Un compositore che entrambi gli artisti hanno sempre frequentato e del quale sono considerati i massimi interpreti. Con loro suoneranno i ragazzi dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, un complesso fondato da Riccardo Muti proprio nel 2004 e che ora dirigerà anche, in apertura e in chiusura di serata, nell'ouverture 'Calma di mare e viaggio felice' di Mendelssohn e nel 'Bolero' di Ravel.