Mercatone Uno: Bonaccini 'Governo delude'

Sulla vicenda Mercatone Uno, "pensiamo che il Governo debba anche valutare se il reddito di cittadinanza possa essere utilizzato persino per situazioni come questa". Così il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, secondo cui quella dell'azienda imolese appare come una vicenda in cui la Regione, è pronta a fare "tutta la propria parte" per tutelare i lavoratori: 450 emiliano-romagnoli sui 1.800 complessivi a livello nazionale.

"Non lasceremo soli i lavoratori e i sindaci delle città interessate, ma trovo sconcertante che il Governo, dopo aver speso parole e impegni, lasci la situazione nella totale indeterminatezza". Ad ogni modo, ha puntualizzato, la Regione, valuterà ogni iniziativa, anche economica, per tutelare le persone coinvolte in questa grave crisi". Quella della Mercatone Uno è un "situazione talmente esplosiva che penso vada seguita minuto per minuto - conclude Bonaccini -: noi siamo pronti e disponibili a fare tutta la nostra parte, mi auguro che Roma batta un colpo".