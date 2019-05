Cinema: Gorbaciov al Biografilm festival

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAG - Il regista Asif Kapadia presenterà in anteprima italiana 'Diego Maradona', il film sull'asso del calcio argentino; 'Whats' my name-Muhammad Ali' è il documentario targato Hbo di Antoine Fuqua sul mito del pugilato.

Sono alcune delle proiezioni previste al 'Biografilm festival', a Bologna dal 7 al 17 giugno, che il 13 ospiterà in piazza Maggiore il film di Erner Herzog dedicato a Michail Gorbaciov . Il ricco cartellone della rassegna, sostenuta da Regione Emilia-Romagna e Comune oltre a Hera e Unipol, ospiterà anche l'artista Christo, protagonista di 'Walking on water' di Andrey Paounov, la fotografa Letizia Battaglia che riceverà il premio del festival 'Celebration of lives awards; il focus sul cinema francese, con diversi titoli provenienti da Cannes e la partecipazione di Fabrice Luchini; l'omaggio all'ex sindaco di Bogotà Antanas Mockus e 'Ottanta! Riflessioni di Romano Prodi', di Francesco Conversano e Nene Grignaffini.



