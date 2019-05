Lontra 'show' all'Acquario di Cattolica

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAG - All'Acquario di Cattolica sono i 'Giorni della Lontra': dal 29 maggio al 2 giugno quattro giorni di divulgazione sulla tutela delle lontre asiatiche dalle piccole unghie, specie minacciata da estinzione e inserita nella Lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn). Iniziativa con cui si celebra il 'World Otter Day', la giornata Mondiale della Lontra che ogni anno si celebra il 29 maggio.

L'acquario romagnolo ospita tre esemplari della specie a rischio, le tre sorelle Eva, Marta e Costanza, protagoniste di appuntamenti divulgativi giornalieri. Sono parenti di ermellini, donnole e tassi e sono una specie vulnerabile. Alla minaccia causata da un habitat sempre più ristretto, si aggiunge la caccia da parte di bracconieri e contrabbandieri, i primi le sterminano per la pelliccia pregiata, i secondi per fornire piccoli al mercato nero degli animali da compagnia, spesso uccidendo le madri pur di mettere le mani sulle cucciolate.

L'Acquario di Cattolica sostiene il Fondo internazionale di salvaguardia della lontra che si occupa di progetti che vanno dalle iniziative consapevolezza al recupero e reinserimento in natura degli animali catturati, in Cambogia e Indonesia.(ANSA).